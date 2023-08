Mooie beelden: beer met welpjes kuiert door Italiaans dorp en niemand is bang

In het dorp San Sebastiano dei Marsi, ergens in het midden van Italië, liep een beer met twee welpjes op haar gemak door de straten. Ook de inwoners, die het tafereeltje vastlegden, maakten zich niet druk.

Sterker nog, de beer is een oude bekende. Ze heet Amerena en is al wel vaker gespot in het dorp. De burgemeester riep de inwoners al op om de beren met rust te laten.

Hier zie je ze door het dorp lopen (vanaf 30 seconden komen de welpjes erbij).