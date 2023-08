Wat zegt het ras van je hond over zijn karakter?

Het ras van een hond zegt weinig over zijn karakter. De relatie tussen genetica en gedrag en karakter is ontzettend complex, zegt Jessica Hekman, die de genetica van honden onderzoekt aan The Broad Institute of MIT and Harvard (VS). Genen kunnen een effect hebben op gedrag, maar het effect is nooit sterk. Uit een studie onder ruim 2000 honden blijkt dat het ras van een hond nauwelijks invloed heeft op het gedrag van het dier. Een labrador of golden retriever hoeft niet per se vriendelijk te zijn en niet elke rottweiler is per definitie agressief. Welke karaktertrekken het meest erfelijk blijken? Vooral de trekjes die zijn terug te voeren tot het werk waar de honden oorspronkelijk voor ingezet werden. Honden die werden gefokt om geschoten wild op te halen en naar de baas te brengen, zoals labrador retrievers, vinden het gemiddeld leuker om te apporteren. En rassen die als herdershonden werden gefokt, zoals border collies en Australische herders, zijn over het algemeen iets gehoorzamer

Er zijn veel hondenrassen die geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Hier zijn enkele van de beste hondenrassen voor gezinnen met kinderen:

Golden Retriever – deze vriendelijke en aanhankelijke hond is gemakkelijk te trainen en houdt van spelen en knuffelen. Labrador Retriever – de Labrador staat bekend om zijn vrolijke en vriendelijke persoonlijkheid en is een geweldige keuze voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden. Beagle – deze energieke en speelse hond is zeer sociaal en houdt ervan om met kinderen te spelen.

Het is belangrijk om te onthouden dat geen enkele hond kindvriendelijk wordt geboren. Het is vooral belangrijk dat een hond van kleins af aan wordt aangeleerd hoe met kinderen om te gaan¹. Het is wel zo dat het ene ras kinderen sneller zal accepteren dan het andere ras¹. Hoe meer positieve ervaring de hond -vooral tijdens zijn eerste levensmaanden- opgedaan heeft met kinderen, des te kindvriendelijker hij zal zijn¹.

.