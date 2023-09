Vijf commando’s die elk baasje zijn hond moet aanleren

Sommige honden mogen alles, tot en met vreemden bijten. Maar beter is als je je hond onder controle hebt. Hoe doe je dat?

Volgens een artikel van Het Nieuwsblad zijn dit de vijf commando's die elke hond moet kennen¹²:

Zit : om je hond te leren stil te zitten en te wachten.

: om je hond te leren stil te zitten en te wachten. Blijf : om je hond te leren op zijn plaats te blijven, ook als jij weggaat.

: om je hond te leren op zijn plaats te blijven, ook als jij weggaat. Hier : om je hond te leren naar je toe te komen als je hem roept.

: om je hond te leren naar je toe te komen als je hem roept. Nee : om je hond te leren iets niet te doen of los te laten.

: om je hond te leren iets niet te doen of los te laten. Af: om je hond te leren liggen en ontspannen.

Er zijn verschillende manieren om je hond te belonen voor het trainen. Een van de meest gebruikte methoden is positieve bekrachtiging, waarbij je je hond een lekkere snack, een speeltje of een aai geeft als hij iets goed doet¹. Je kunt ook gebruik maken van clickertraining, waarbij je een klikkend geluid maakt om je hond te laten weten dat hij iets goed heeft gedaan en dat hij een beloning krijgt. Andere manieren om je hond te belonen zijn verbale lof en genegenheid, zoals hem prijzen of knuffelen, of speeltijd en oefening, zoals hem laten rennen of spelen met andere honden.

De beste beloningen voor honden zijn diegene die een hoge waarde hebben voor de hond, oftewel diegene die hij heel lekker of leuk vindt³. Dit kan per hond verschillen, maar over het algemeen zijn dit beloningen die te maken hebben met zijn basisdriften, zoals eten, spelen of aandacht. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor kleine stukjes kaas, worst, kip of lever als snacks, of voor piepende, pluchen of rubberen speeltjes als speelgoed³. Het is belangrijk om de beloningen af te wisselen en niet te veel te geven, zodat je hond gemotiveerd blijft en geen overgewicht krijgt.