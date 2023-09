Storm houdt huis in Griekenland: “In Zagora viel al 516 millimeter regen, evenveel als in een heel jaar”

Een klimaatramp is aanstaande in Griekenland, zo waarschuwen sommige wetenschappers. Volgens een aantal weermodellen valt er door storm Daniel in 48 uur net zoveel regen als normaal in een jaar. In Zagora is dat al gebeurd in enkele uren.

Deels komt het noodweer doordat de Egeïsche en de Ionisch zee zo heet zijn. Daardoor wordt continu vocht vanuit zee naar het vasteland vervoerd, waardoor buien ontstaan. Het noodweer van storm Daniel is gisteren begonnen en houdt aan tot en met donderdag. De voorspellingen zijn dat er 500 tot wel 1000 millimeter regen gaat vallen in deze periode. Ter vergelijking: in Nederland valt er zo'n 850 millimeter per jaar.

Wetenschappers uit de hele wereld kijken geschokt naar de Griekse weermodellen. Sommigen spreken van een klimaatramp, anderen hopen dat de modellen er met een factor 10 naast zitten. Maar dat laatste lijkt niet te gebeuren. De Griekse weerdienst meldt op dit moment al grote hoeveelheden regen. Zo viel er in Zagora al 516 millimeter, waarvan 368 millimeter in slechts negen uur.