Hond op Ameland sterft bijna door hitte: strand is nu levensgevaarlijk voor honden

Gistermiddag kreeg de dierenambulance van Ameland rond 16.00 uur een telefoontje of ze met spoed naar het strand konden komen. Op de achtergrond klonk een berghond die enorm aan het hijgen was: "Dat ging door merg en been", zo schrijft de dierenambulance op haar Facebookpagina.

Andere vrijwilligers spoedden zich naar het strand en troffen daar een hond aan met een lichaamstemperatuur van inmiddels 42 graden. "De hond was in doodsstrijd. Die ademhaling vergeet ik nooit meer. De hond had al een blauwe tong."

De dierenambulance laat weten dat het compleet onverantwoord is om met dit warme weer met een hond naar het strand te gaan. "En dan was dit ook nog eens een berghond... maar eigenlijk geldt dit nu voor iedere hond".

Hitte kan levensgevaarlijk zijn voor honden, vooral op het strand waar er weinig schaduw is. Honden kunnen niet goed tegen hitte omdat ze niet goed in staat zijn om warmte kwijt te raken. In tegenstelling tot mensen, die zweten als ze het te warm krijgen, hebben honden alleen een paar zweetkliertjes onder de pootjes. De hitte kunnen zij verder alleen via de tong kwijtraken door te hijgen. Boven de 28 graden hebben honden hulp nodig om oververhitting – en daarmee ernstige gezondheidsproblemen – te voorkomen. Sommige rassen zijn minder goed bestand tegen hitte dan andere rassen. Het is belangrijk om je hond veilig te houden in hitte, zodat jullie allebei kunnen blijven genieten van de zomerse zon. Een koelmat en een tentje voor de schaduw zijn onmisbaar wanneer je met je hond naar het strand gaat in de zomer.

Er zijn enkele hondenrassen die moeite hebben met de hitte en hoge temperaturen. Hier zijn enkele voorbeelden van rassen die last kunnen hebben van de hitte: