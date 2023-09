Trieste beelden uit Marokko: “Het leken wel golfbewegingen zoals op zee”

Het zuiden van Marokko is getroffen door een zeer zware aardbeving met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter. Het is vermoedelijk de zwaarste beving die het land ooit trof. Het dodental is opgelopen tot 820 en er zijn meer dan 330 gewonden.

De beving vond plaats op zo'n 70 kilometer ten zuidwesten van Marrakesh. Op Twitter circuleren beelden van de aardbeving zelf en de nasleep ervan. Seismologen verwachten nog dagenlang naschokken. De aardbeving was in Spanje en Portugal te voelen.

In het AD reageert Youssef Casa, een 34-jarige Amsterdammer die in een restaurant in Marrakesh zat te eten met familie en vrienden toen ineens ‘alles begon te bewegen’. "Het leken wel golfbewegingen zoals je die in de zee ziet. Alles trilde. Alles schudde en heen en weer. Overal lagen rotsblokken. Overal zag je bebloede mensen. Iedereen was aan het schreeuwen. Het was iets wat je normaal alleen in films ziet. Het enige dat we konden was rennen. Hard rennen. Je had geen keus.”

Earthquake in Morocco. Our prayers are with them 🙌🙌🙌pic.twitter.com/zA2smeqQ8x — UDS SHATTA WALE 🙌 (@MrAhenkora) September 9, 2023