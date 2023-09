Water van de Maas wordt steeds viezer

De waterkwaliteit van de Maas is vorig jaar sterk afgenomen. Er zijn meer schadelijke stoffen in de rivier geloosd en de rivier komt steeds droger te staan door klimaatverandering. Dat waarschuwt RIWA-Maas, het samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven.

De organisatie is bezorgd over de gevolgen voor de drinkwatervoorziening. 7 miljoen mensen in Nederland en België zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater.

RIWA-Maas wil dat de rivier beter wordt beschermd. De organisatie pleit voor meer monitoring van schadelijke stoffen en voor strengere vergunningen voor bedrijven die stoffen in de rivier lozen.

"We moeten ons oppervlaktewater niet langer zien als een soort rioolputje", zegt directeur Maarten van der Ploeg van RIWA-Maas. "De rivier is een belangrijk ecosysteem dat we moeten beschermen."

De drinkwaterbedrijven filteren het Maaswater om het schoon te maken. Maar het wordt steeds moeilijker om water van hoge kwaliteit te leveren.