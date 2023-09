Bergbeklimmer in Nieuw-Zeeland overleeft op miraculeuze wijze val van 600 meter

Een bergbeklimmer in Nieuw-Zeeland had wel een heel lief engeltje op zijn schouder. De man viel 600 meter naar beneden en hield er slechts kleine verwondingen aan over.

Volgens de politie viel de man van Mount Taranaki op het Noordereiland. Hij had het geluk dat zijn val werd gebroken doordat het ijs zachter was geworden in de warme lente. Daardoor kwam hij in de sneeuw terecht. Maar dan nog is het een wonder dat de man nauwelijks wat mankeerde. Hij viel van een hoogte die vergelijkbaar is met twee keer de Eiffeltoren.

De klimmer maakte deel uit van een groep die probeerde de top van de Taranaki te bereiken. "Ze zagen hun medeklimmer langs de berg naar beneden glijden tot hij uit het zicht was. Een ander lid van de groep klom vervolgens naar beneden en probeerde hem te vinden", zegt de politie volgens de BBC.

Mount Taranaki staat bekend als een van de dodelijkste bergen van Nieuw-Zeeland. In 2021 kwamen nog twee bergbeklimmers om, nadat ze vanaf dezelfde plek als deze klimmer naar beneden waren gevallen.

De Taranaki is een slapende vulkaan die relatief geïsoleerd ligt aan de Nieuw-Zeelandse westkust. "Doordat de berg zo geïsoleerd en dichtbij de kust ligt, verandert het weer er heel erg snel", aldus de Mountain Safety Council. "Het weer gecombineerd met het moeilijk begaanbare en ruige terrein zorgt voor een uniek gebied. Eén fout kan rampzalig zijn."