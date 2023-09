Er komt een muggenplaag

Het is/was erg warm en de zomer was erg nat. Bij elkaar is dat erg fijn voor muggen en muggenlarven, zeggen biologen van muggenrader.nl tegen De Telegraaf. De larven konden zich uitstekend en snel ontwikkelen en zijn nu volop op jacht naar mensenbloed. Door de natte zomer waren er relatief veel laren. „Al deze larven zijn nu tegelijkertijd uit hun ei gekomen en volwassen”, zegt Sander Koenraadt in De Telegraaf. „En moeten nu allemaal op zoek naar bloed.” Deze zomer begon juist zo goed, zegt hij. „Er waren relatief weinig muggen omdat het in mei en begin juni nauwelijks regende.”