Snelheid is een belangrijk overlevingsmechanisme voor veel dieren. Ze gebruiken het om te ontsnappen aan roofdieren, prooi te vangen of gewoon een lange afstand af te leggen.

Dit zijn de 10 snelste dieren op aarde, zowel ter land, ter zee als in de lucht.

Snelste dieren ter land

Het snelste landdier op aarde is de jachtluipaard (Acinonyx jubatus). Deze grote katachtige kan snelheden bereiken van meer dan 100 kilometer per uur. De jachtluipaard is een uitstekende sprinter en kan in slechts drie seconden van stilstand naar 100 kilometer per uur accelereren.

Op de tweede plaats staat de gaffelbok (Antilocapra americana). Deze eenhoevige kan snelheden bereiken van 98 kilometer per uur. De gaffelbok is een sterke en wendbare loper en kan lange afstanden afleggen.

De blauwe gnoe (Connochaetes taurinus) is een andere snelle landdier. Deze Afrikaanse herbivoor kan snelheden bereiken van 80 kilometer per uur. De blauwe gnoe is een kuddedier en kan snelheden bereiken om te ontsnappen aan roofdieren.

Snelste dieren in de lucht

Het snelste dier in de lucht is de slechtvalk (Falco peregrinus). Deze roofvogel kan snelheden bereiken van meer dan 300 kilometer per uur. De slechtvalk is een duikjager en kan snelheden bereiken door zich in een duikvlucht te storten.

De stekelstaartgierzwaluw (Hirundapus cochinchinensis) is een andere snelle vogel. Deze gierzwaluw kan snelheden bereiken van 170 kilometer per uur. De stekelstaartgierzwaluw is een insecteneter en gebruikt zijn snelheid om insecten te vangen.

De zeearend (Haliaeetus leucocephalus) is een grote roofvogel die kan snelheden bereiken van 150 kilometer per uur. De zeearend is een visjager en gebruikt zijn snelheid om vis te vangen.

Snelste dieren in zee

Het snelste dier in zee is de zeilvis (Istiophorus platypterus). Deze vis kan snelheden bereiken van 110 kilometer per uur. De zeilvis is een pelagische roofvis en gebruikt zijn snelheid om prooi te vangen.

De speerpunttonijn (Thunnus thynnus) is een andere snelle vis. Deze tonijn kan snelheden bereiken van 95 kilometer per uur. De speerpunttonijn is een roofvis en gebruikt zijn snelheid om prooi te vangen.

De atlantische makreel (Scomber scombrus) is een andere snelle vis. Deze makreel kan snelheden bereiken van 80 kilometer per uur. De atlantische makreel is een roofvis en gebruikt zijn snelheid om prooi te vangen.

Conclusie