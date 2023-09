Boeren boos na onderzoek stikstofaanpak: kan overheid nog doorgaan met uitkoop piekbelasters?

Gisteren kwam de Universiteit van Amsterdam met een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat slechts 10 procent van de stikstofuitstoot van piekbelasters neerdaalt in de omliggende natuurgebieden. Boerenorganisaties reageren furieus.

De UvA keek naar de ammoniakuitstoot van twee melkveebedrijven. Daarvan bleek slechts 10 procent neer te dalen in de 500 meter rondom de bedrijven. 90 procent kwam hoger in de atmosfeer terecht waar het samenkomt met andere stikstofoxiden van verkeer en industrie. Dit slaat als een soort stikstofdeken neer over het hele land.

Het brengt de aanpak van piekbelasters aan het wankelen. Die zouden juist moeten verdwijnen, omdat ze met hun stikstofuitstoot natuurgebieden verpesten. Nu blijkt dat maar in zeer beperkte mate zo te zijn.

De LTO reageert boos in De Telegraaf: "Het stikstofbeleid moet worden gebaseerd op feitelijke metingen van uitstoot en niet op modellen. Bovendien is meer onderzoek nodig naar de zeer complexe relatie tussen stikstofemissie en stikstofdepositie. Dit bevestigt ons standpunt: alleen met het opkopen van boerenbedrijven gaan we het stikstofprobleem niet oplossen."

Agractie stelt ook 'dat het piekbelastersbeleid van het kabinet zinloos is'. "Omdat op geen enkele wijze kan worden aangetoond of de stikstofdepositie in het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ook daadwerkelijk daalt door de opkoop van piekbelasters.”

Je kunt natuurlijk ook stellen dat er dus nog veel meer boeren moeten stoppen om zo te zorgen dat die stikstofdeken verdwijnt.