Nog heel even lekker weer: na het weekend slaat het om

De zomer krijgt nog een heerlijk staartje, maar maandag is het echt afgelopen. Tijd om er nog een mooi weekend van te maken dus.

Het wordt dit weekend 24 of 25 graden in het zuiden van het land. "Het noorden moet het doen met 22, 23 graden", zegt Martijn Dorrestein van Buienradar. "Er staat ook weinig wind."

Ook zondag is het nog aangenaam met een graad of 24, al neemt de bewolking toe. In de avond begint het te regenen. "De eerste buien trekken over, en dat is een voorbode voor nog meer regen." Op maandag kun je zelfs onweer verwachten. "Het wordt echt wisselvallig weer vanaf maandag."

De temperatuur zakt ook naar maximaal een graad of 20, wat eigenlijk heel gemiddeld is voor de tijd van het jaar. De rest van de week blijft het regenen en het gaat waaien. "Het gaat echt aanvoelen als herfst", aldus de meteoroloog.