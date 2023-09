39 miljard tot 46 miljard euro: nog meer subsidie voor fossiele sector dan eerder gedacht

De fossiele industrie krijgt nog meer subsidie van de Nederlandse overheid dan gedacht. Volgens een berekening van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die zou zijn opgenomen in stukken voor Prinsjesdag, gaat het om een bedrag tussen de 39,7 miljard en 46,4 miljard euro per jaar.

Het begrip ‘fossiele subsidies’ is sinds enkele jaren een speerpunt in de acties van de klimaatbeweging. In de meeste gevallen gaat het niet om directe subsidies op het verstoken van fossiele brandstoffen, maar om fiscale voordelen. Een bekend voorbeeld is de vrijstelling van accijns op kerosine. Dat komt neer op een subsidie van zo’n 2,5 miljard euro per jaar voor de luchtvaartsector.