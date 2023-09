Kankerverwekkende stoffen bij Hoogovens/Tata Steel al sinds jaren 70 bekend

Al in 1975 was bekend dat er een hoge concentratie vervuilende stoffen in de lucht zat rond het Hoogoventerrein, nu Tata Steel, in Wijk aan Zee. Dat blijkt uit een rapport dat in handen is van EenVandaag. "We lopen al 50 jaar achter dit probleem aan."

Inwoners rondom Tata Steel, het vroegere Hoogovens, maken zich al langer zorgen over kankerverwekkende stoffen die neerdalen in de omgeving. Nu blijkt dat in de jaren 70 al duidelijk was dat in de lucht rondom de staalfabriek een sterke concentratie vervuilende stoffen werd genoemd.

Het onderzoek, daterend uit 1975, werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. "Ik moet zeggen dat ik het wel een heel geïnspireerd en schokkend rapport vind", zegt hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schayck van de Universiteit Maastricht.