Is een buitenkat gelukkiger dan een binnenkat?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Er zijn zowel voor- als nadelen aan het houden van een buitenkat of een binnenkat, al zal een kat - als hij kan kiezen - naar buiten willen.

Voordelen van een buitenkat

Buitenkatten kunnen hun natuurlijke gedrag uiten, zoals jagen, klimmen en verkennen.

Ze hebben meer kans om te socializen met andere katten en dieren.

Ze kunnen genieten van de frisse lucht en het zonlicht.

Nadelen van een buitenkat

Buitenkatten zijn blootgesteld aan gevaren zoals auto's, ziekten en andere dieren.

Ze kunnen schade aanrichten aan eigendommen of aan andere dieren. Nu vogels steeds meer bedreigd zijn is het problematisch als jouw kat dagelijks vogels doodt.

Ze kunnen weglopen of verdwalen.

Voordelen van een binnenkat

Binnenkatten zijn veiliger voor gevaren.

Ze zijn minder vatbaar voor ziekten.

Ze zijn minder waarschijnlijk om schade aan te richten.

Nadelen van een binnenkat

Binnenkatten kunnen zich vervelen of eenzaam voelen.

Ze hebben minder kans om hun natuurlijke gedrag te uiten.

Gelukkige kat

Of een kat gelukkig is, hangt af van een aantal factoren, waaronder de persoonlijkheid van de kat, de omgeving waarin de kat leeft en de hoeveelheid aandacht en verzorging die de kat krijgt.

Een buitenkat die veel tijd buiten doorbrengt, kan gelukkiger zijn dan een binnenkat die weinig afleiding heeft. Maar een binnenkat die voldoende aandacht en verzorging krijgt, kan ook een gelukkig leven leiden.

Tips voor gelukkige katten

Of een kat buiten of binnen leeft, er zijn een aantal dingen die eigenaren kunnen doen om hun kat gelukkig te houden.

Voorzie je kat van voldoende afleiding en stimulatie. Dit kan door speelgoed, puzzels of klimmogelijkheden te bieden.

Geef je kat voldoende aandacht en verzorging. Dit betekent tijd doorbrengen met de kat, hem of haar aaien en knuffelen en ervoor zorgen dat hij of zij voldoende eten, water en een schone kattenbak heeft.

Neem je kat mee naar de dierenarts voor regelmatige controles en vaccinaties.

Dus als jij besluit om je kat binnen te houden zorg er dan voor dat hij gedeeltelijk naar buiten kan door bijvoorbeeld de tuin of het balkon af te zetten. Of door het plaatsen van een kattenren. Heb je geen balkon of tuin? Dan kun je door het plaatsen van een stevige hor in een open raam met daarvoor een leuke klimpaal je kat ook een stukje gelukkiger maken. Het opsnuiven van de geuren van buiten en het uitzicht op de vogeltjes zullen het natuurlijke instinct in hem aanwakkeren.

Het binnen houden van katten zal altijd meer werk van jou als eigenaar eisen dan wanneer je kat naar buiten kan. Je kunt je kat bezig houden door gebruik te maken van de verticale ruimte in huis zodat je kat lekker kan klimmen en door dagelijks met je kat te spelen. Ook het gebruik van voerpuzzels helpt je kat om het natuurlijke jachtinstinct na te bootsen.