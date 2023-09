Waarom het zo moeilijk is om te stoppen met fossiele subsidies

De activisten van Extinction Rebellion krijgen veel sympathie vanuit alle lagen van de bevolking, omdat vrijwel iedereen vindt dat de Shells van deze wereld ook zonder Nederlandse belastingvoordeeltjes voldoende winst maken. Toch is het nog niet zo eenvoudig om fossiele subsidies af te schaffen.

Het gaat om 40 miljard euro per jaar dat via financiële regelingen, kortingen of belastingvoordelen leidt tot goedkoper gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Dat bedrag, dat dus ook in de schatkist zou kunnen belanden, is veel hoger dan tot nu toe werd bedacht, vertelt RTL Nieuws in een filmpje.

Die 40 miljard is als volgt verdeeld: 2,2 miljard euro gaat op aan kerosine waarover in tegenstelling tot benzine geen belasting wordt betaald. Dan lopen we zo'n 6 tot 9 miljard mis doordat grote bedrijven veel minder belasting betalen op gas en elektriciteit dan huishoudens. Maar verreweg het grootste bedrag, namelijk ongeveer 14 miljard, verdwijnt in de zakken van bedrijven als Shell, die geen belasting hoeven te betalen over aardolie waar plastic en ander kunststof van wordt gemaakt.

Tijd om af te bouwen

Ooit zijn deze regelingen bedacht om de economie te stimuleren, maar ze hebben een negatieve impact op het klimaat. Ook staan ze volgens experts de ontwikkeling van duurzame alternatieven in de weg.

Niet alleen de activisten van Extinction Rebellion willen dan ook af van de fossiele subsidies, ook het kabinet wil de voordelen afbouwen, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Een deel, zo'n 22 miljard, kan niet zomaar worden afgeschaft, omdat het vastzit in internationale afspraken of Europees beleid.

Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de kosten die het afschaffen van de subsidies met zich meebrengt. Niet alleen zullen grote bedrijven misschien naar het buitenland vertrekken, ook burgers zullen duurder uit zijn. Het prijsplafond voor gas en stroom is bijvoorbeeld ook een fossiele subsidie. Verder kunnen ook plastic of benzine duurder worden.

Toch wordt er de komende jaren al een kleine stap gezet: 6 miljard van de subsidies wordt afgebouwd.