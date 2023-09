De oudewijvenzomer houdt aan, al kietelt storm Agnes de kustprovincies vanaf woensdag

Een aangenaam zonnetje, af en toe een spetter regen en prima temperaturen voor de tijd van het jaar. Het is heerlijk nazomerweer, weet meteoroloog Marc de Jong van Buienradar ook te melden aan RTL Nieuws. Al kan het de komende dagen in de kustprovincies flink gaan waaien met wat regen.

Storm Agnes boven VK

"Het zit bijna tegen zomerweer aan", vertelt De Jong. Het is met 20 tot 22 graden zo'n vier graden warmer dan gemiddeld in de laatste week van september. Mooi terras- en tuinweer dus, maar toch blijft het niet overal droog. "Morgen krijgen de kustprovincies te maken met windkracht 6 en wat regen", zegt De Jong. Storm Agnes raast op het moment namelijk over Engeland, en het westen van Nederland krijgt met de uitvloeiselen hiervan te maken.

'Weekend verloopt heel aardig'

"De volgende storing komt donderdagavond, en in de nacht naar vrijdag. Dat kan vrijdagochtend ook nog wat buien geven", aldus de meteoroloog. “Het weekend verloopt vervolgens weer heel aardig. Zondag is er misschien nog een kans op een bui in het noorden, maar dat is nog onzeker."