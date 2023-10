Tientallen nachtelijke hertengluurders op de bon: “Aan waarschuwen doen we niet”

Afgelopen weekend hebben de politie en faunabeheerders 46 wildspotters beboet op de Veluwe rond Ermelo, Nunspeet en Vierhouten. Al deze mensen gingen doelbewust na zonsondergang het bos in om burlende edelherten te fotograferen. “Ze hebben geen idee hoeveel stress ze de dieren hiermee bezorgen", zegt Alex Braakenburg van de omgevingsdienst Veluwe tegen het AD.

Hertenbronst

Het is bronsttijd, en dat levert spectaculaire beelden op van mannelijke edelherten die elkaar bevechten en hun lokroep laten horen. Het is belangrijk om de dieren 's nachts hierbij met rust te laten. Ze schieten van mensengeluiden en geuren in de stress. “Dit is het enige gebied in Nederland waar dit nog in volle glorie te bewonderen is. Maar ja, daarbij gelden wel de gebruikelijke regels in opengestelde natuurgebieden: op de paden blijven en voor zonsondergang het bos weer uit”, vertelt Braakenburg.

In legertenue met warmtebeeldcamera's het bos insluipen

Toch zijn er hordes mensen die deze regels aan hun laars lappen. “Ze lopen 's nachts de bospercelen in, soms zelfs gekleed in camouflagekleding. Meestal met dure apparatuur en warmtebeeldcamera's in de hoop mooie plaatjes te schieten. Zij gaan echt doelbewust op stap en negeren de regels willens en wetens. We snappen de fascinatie voor dit schouwspel, maar moeten ook de herten beschermen."

Extreem scherpe neus en oren

De edelherten raken de kluts kwijt door alle menselijke aandacht. “Mensen zeggen dan: ik ben toch heel stil en ik blijf op afstand. Maar deze dieren horen én ruiken extreem goed. En alleen al de geur zorgt voor enorme stress waardoor ze niet aan hun rust toe komen. Daar hebben mensen vaak geen idee van. Als jij thuis een hond hebt, kunnen ze zelfs de geur van de hond ruiken als jij in het bos bent, ook al heb je de hond niet eens bij je", aldus de natuurhandhaver.

“We doen niet aan waarschuwingen”

De komende weken blijven faunabeheerders controleren. Overtreders kunnen een boete van 109 euro verwachten. “Aan waarschuwen doen we niet, dit gaat om een kleine groep mensen die heel goed weet dat het niet mag maar wel hardnekkig is. Ze bereiden zich voor en spreken met elkaar op fora af waar ze naartoe gaan."