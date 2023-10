Hoe kan het dat het gat in de ozonlaag weer groter wordt?

Jarenlang ging het de goede kant op met het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool, maar volgens de laatste berichten is het weer gegroeid tot een oppervlak zo groot als drie keer Brazilië, oftewel 26 miljoen vierkante kilometer.

Volgens klimaatwetenschapper Jos de Laat van het KNMI "zit dat aan tegen de extreemste waarden die we ooit hebben waargenomen". Maar we hoeven ons volgens hem geen zorgen te maken. "Dit is een tijdelijk verschijnsel dat over een jaar of vijf tot zeven weer wegtrekt. Interessant natuurlijk, maar niet iets om van wakker te liggen", zegt hij in de Volkskrant.

Hoogleraar luchtkwaliteit en klimaatinteracties Guus Velders van de Universiteit Utrecht stelt zelfs dat er eigenlijk niets bijzonders aan de hand is. "Tussen ongeveer 1980 en 1995 is het gat groter geworden, daarna is het min of meer constant, met af en toe een piekje omhoog of een dipje omlaag. De variatie die we hier zien, zien we eigenlijk al twintig jaar."

Oorzaak is waarschijnlijk de uitbarsting van de zeevulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, begin vorig jaar bij Fiji. De enorme hoeveelheid waterdamp die daardoor hoog in de dampkring terechtkwam, leidde uiteindelijk tot de afbraak van de ozonlaag, die ons moet beschermen tegen de ultraviolette straling van de zon.