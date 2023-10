Italië vreest voor uitbarsting van supervulkaan Campi Flegrei: “We slapen niet meer”

De supervulkaan Campi Flegrei zorgt voor onrust in en rond de Zuid-Italiaanse stad Napels, het aantal aardbevingen in de directe omgeving is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Deskundigen hebben moeite om het risico op een zware uitbarsting in te schatten. Maar ondertussen wordt wel een massa-evacuatie voorbereid.

Uitsterving van de neanderthaler

De Campi Flegrei ligt zo'n 20 kilometer ten westen van de stad Napels, in een gebied waar miljoenen mensen wonen en werken. De laatste uitbarsting was in de jaren tachtig, toen ruim 40.000 mensen werden geëvacueerd. Zo'n 39.000 jaar geleden was er een epische uitbarsting, waarbij zelfs in Groenland stukken magma zijn beland. Wetenschappers denken dat deze klapper het einde van de neanderthalers betekende op aarde.

De Nederlandse Iris de Brouwer woont met haar man in Pozzuoli, vlakbij de supervulkaan. Zij zegt dat er altijd wel bevingen zijn geweest rondom haar huis, maar dat er sinds juli iets is veranderd: "Het is echt een bevingsgolf, je voelt de ene beving na de andere. Vroeger voelde ik het alleen bij mijn huis, maar de laatste maanden zijn de bevingen ook heel goed te voelen in Napels."

Omwonenden leven in angst

Dit heeft veel impact op de inwoners, legt De Brouwer uit aan RTL Nieuws. "Mensen kunnen niet meer slapen door de heftigheid van de trillingen. Mensen zijn het hier gewend om in angst te leven. Als mijn kinderen naar school zijn, hoop ik altijd dat er niks gebeurt. Maar je kan er ook niet te lang bij stilstaan, dus we gaan gewoon door met het leven."

Vulkaandeskundige Janne Koornneef schat de kans op massale verwoesting niet al de hoog in. "Het is heel lastig om er iets over te zeggen. Er is magma dat zich onder aardkorst aan het verspreiden is, maar het is de vraag wat daarmee gaat gebeuren: gaat het borrelen of verstenen.”

Risico-analyse met behulp van modellen

“Het is wel belangrijk de situatie goed te monitoren. Zoals mensen modellen maken van het weer, zo worden er ook modellen gemaakt van vulkanen. Maar dan is het nog steeds moeilijk er iets over te zeggen. Als een model zegt dat er grote kans is op regen, betekent dat niet dat het ook gaat gebeuren. Het blijft een inschatting", aldus Koornneef.