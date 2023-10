Kans op 50 graden in Nederland volgens nieuwe KNMI-klimaatscenario’s

Het KNMI heeft met veertig onderzoekers zes jaar lang onderzoek gedaan naar de effecten van CO2-uitstoot op het klimaat in Nederland. Daar zijn vier scenario's uitgerold. In het ergste geval kan het in steden in Nederland wel 50 graden worden.

Maar zo ver is het nog lang niet. Er is ook een gunstig scenario mogelijk waarbij we de CO2-uitstoot omlaag brengen. Dan zal 40 graden een uitzondering blijven en blijft de zeespiegelstijging binnen de perken.

Verlagen we de CO2-uitstoot niet, maar blijft die op het huidige niveau dan ziet het er iets minder gunstig uit. "Dan zal het in 2100 om het jaar 40 graden worden en stijgt het aantal tropische dagen tot 35 per jaar, in plaats van de 5, zoals het nu in een gemiddeld jaar is", zegt onderzoeker Karin van der Wiel van het KNMI tegen RTL Nieuws. Ook zullen meer mensen sterven aan de hitte dan aan de kou, nu is het nog andersom.

Maar het kan nog erger. In het extreemste scenario kunnen er dagen van 50 graden voorkomen in Nederland en nog angstaanjagender: de zeespiegel kan rond het jaar 2300 met 17 meter stijgen. Dat kan gebeuren als de hele doomsday-gletsjer - de Thwaites-gletsjer officieel - in de oceaan stort en smelt. "De toekomst van Nederland is afhankelijk van wat er op Antarctica gaat gebeuren. Je kunt je voorstellen wat er met Nederland gebeurt als de zeespiegel met 17 meter stijgt", aldus oceanograaf Sybren Drijfhout.

Maar de kans dat dat gebeurt is niet heel groot. Nogmaals: dit is het ergste doemscenario. De kans is groter dat we ergens in het midden uitkomen, al ziet dat er nog altijd niet best uit. Het KNMI: "Hoeveel de zeespiegel uiteindelijk écht stijgt, hangt voornamelijk af van hoeveel broeikasgassen we nog uitstoten."