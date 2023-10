Zien: Brit kweekt immense komkommer en krijgt plek in Guinness Book of World Records

Hij is geel en krom als een banaan, 1,20 meter lang en liefst dertien kilo zwaar. Je zou het niet denken, maar dit enorme door de Brit Vincent Sjodin gekweekte gevaarte is toch echt een komkommer. En niet zomaar een: hij is officieel uitgeroepen tot 's werelds grootste komkommer ooit.

De vrucht heeft op het oog weinig gemeen met de komkommers in de supermarkt, maar dat kan de trotse groentekweker uit Barry, Vale of Glamorgan niets deren. “Het is heel veel werk. In de zomer ben ik elke avond na mijn werk nog zeker vier uur aan het werk in de volkstuin, en in het weekend soms zo’n zes uur”, zegt 'Vince the Veg' tegen de BBC.

Pompoen van 116 kilo

De komkommer weegt zo'n 400 gram meer dan de vorige topper. Al het harde werk heeft hem een plekje in het Guinness Book of World Records opgeleverd, en dat is niet de eerste keer voor Sjodin. Hij heeft ook al een pompoen van 116 kilo op zijn naam staan.

“Ik begon zes jaar geleden met het kweken van enorme groente, nadat ik bij een gigantische groentetentoonstelling was geweest. Ik weet nog dat ik toen zei: dit ga ik ook proberen, ik kom volgend jaar terug”, vertelt de tuinder. Sindsdien kweekte hij onder andere een aardappel van 2,4 kilo en een tomaat zo groot als een voetbal.

Het geheim

Het geheim van zijn succes zit hem in de juiste zaadjes. “Ik ruil de zaadjes met mensen van over de hele wereld. De zaden van mijn pompoen heb ik geruild met mensen uit Amerika en Duitsland, en dat ga ik ook doen met de zaden uit deze komkommer. Iedereen wil zaden van een wereldrecordhouder”, besluit Sjodin.