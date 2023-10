Winterjas en kachel aan: het wordt koud

Tot half oktober hebben we mogen genieten van een geweldige nazomer. Maar nu is het dan toch echt tijd om de winterjas erbij te pakken. Want het wordt koud, maar gelukkig wel zonnig.

Komende week moeten we rekening houden met maximaal een graad of 13. Dat is koud voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het rond de 15 graden. 's Nachts daalt de temperatuur aan de grond tot het vriespunt. Overdag is het wel lekker zonnig, al zijn er vandaag en morgen ook buien.

Tegen het einde van de week is het onduidelijk wat voor weer het wordt. Het kan warm worden met maxima rond de 20 graden of juist verder afkoelen tot een graad of 10.

Gek genoeg, is het weerpatroon richting het eind van de maand weer beter te voorspellen: het blijft stabiel, droog herfstweer met een temperatuur van rond de 13 graden. Globaal kan over de eerste helft van november hetzelfde gezegd worden: het blijft een graad of 12, maar dan met iets meer regen.