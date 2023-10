Eerste lokale grondvorst na de zomer gemeten

Het heeft voor het eerst dit najaar lokaal aan de grond gevroren, meldt Weeronline. Op meetpunt Deelen (Gelderland) daalde de temperatuur dicht bij de grond naar -0,2 graden.

De eerste najaarsvorst is hiermee later dan normaal. Gemiddeld komt het op 28 september al tot de eerste grondvorst na de zomer. Vorig jaar werd in de avond van 20 september zelfs al het eerste nazomerse minnetje voor de temperatuur genoteerd, aldus het weerbureau.

Net als alle andere jaren heeft het ook in 2023 in de periode van 20 juli tot en met 21 augustus nergens in het land op een officieel meetpunt aan de grond gevroren. Op 22 augustus 1973 werd er op z'n vroegst een keer vorst aan de grond gemeten. Ook in 1993 kwam het "uitzonderlijk vroeg" tot vorst aan de grond, weet Weeronline. Toen vroor het op 29 augustus op meerdere plekken in het land enkele tienden van een graad.

De laatste vijf jaar komt het steeds na de zomer in september al eens tot grondvorst. In 2017 en 2016 gebeurde dat pas, net als dit jaar, in oktober voor het eerst. In 2015 kwam het vrij gemiddeld op 27 september voor het eerst tot vorst aan de grond, maar in 2014 vroor het pas laat in het najaar weer eens. Toen zakte de temperatuur op 5 november in Eindhoven een halve graad onder nul.