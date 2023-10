OM begint strafrechtelijk onderzoek tegen Chemours wegens moedwillige vergifting

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Chemours in Dordrecht. Daarbij wordt ook gekeken of leidinggevenden van dat chemiebedrijf aansprakelijk zijn te stellen. Dat meldt het OM.

Op 4 september 2023 overhandigde advocaat Bénédicte Ficq namens circa 2400 mensen een aangifte aan het Openbaar Ministerie (OM) tegen het chemiebedrijf DuPont/Chemours in Dordrecht. Die aangifte gaat over het opzettelijk in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater brengen van schadelijke PFAS-stoffen gedurende de periode van 1967 tot nu.

"Naar aanleiding van deze aangifte en een recente Zembla-uitzending heeft het OM besloten een strafrechtelijk onderzoek tegen DuPont/Chemours te starten", aldus een verklaring van het Openbaar Ministerie.