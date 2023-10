In Hoogeveen doodt iemand katten

De afgelopen tijd zijn in de wijk Krakeel in Hoogeveen negen katten dood gevonden, en er zijn er tien tot twintig verdwenen. Kattenbezitters in de Drentse stad denken dat er een kattendoder rondloopt. De meeste mensen houden hun katten daarom binnen, schrijft het Dagblad voor het Noorden.

Afgelopen maandag hielden vrijwilligers van de Dierenambulance en buurtbewoners een zoekactie in de Hoogeveensche Vaart bij Krakeel. Dat leverde toen niets op.

Wanneer een dode kat gevonden wordt kijkt de Dierenambulance eerst of het dier gechipt is. Is dit niet het geval, dan wordt de kat opgegeven bij Amivedi, waar iedereen een (vermist) dier kan zoeken of aanmelden.

Mathilda woont in de buurt van de Hoogeveensche Vaart waar de dode katten zijn gevonden.

Ze heeft zelf drie katten, twee van anderhalf jaar en eentje van zes jaar. Luisterend naar de namen Tijgertje, Balou en Olaf. ,,De kinderen zijn er gek mee’’, zegt Mathilda tegen de krant. ,,Ik moet er niet aan denken dat de katten wat zou overkomen.’’