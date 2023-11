Provincie liet Tata decennia kankerverwekkende stoffen lekken

De provincie Noord-Holland heeft meer dan twee decennia lang toegestaan dat er te veel kankerverwekkende stoffen uit een fabriek van Tata Steel lekten. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl voor de podcast Tata's ijzeren greep.

Al in de jaren tachtig wist de provincie dat er te veel giftige gassen langs de ovendeuren van de kooksgasfabriek 2 weglekten. Dat was in strijd met de vergunning. Maar met Hoogovens, zoals de staalfabriek toen nog heette, werd afgesproken dat die deuren toch niet hoefden te worden vervangen. Dat zou uiteindelijk pas twintig jaar later gebeuren.

Eind jaren zeventig kwamen onderzoekers erachter dat er rondom de Hoogovens veel zogeheten pak-stoffen in de lucht zaten. In een onderzoeksrapport dat NU.nl eerder vond schreven zij dat de kooksfabrieken "een niet-geringe invloed" hadden op de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in de omgeving.