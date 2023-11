Boswachters vragen om beterschapswensen voor natuur

Honderden boswachters van Natuurmonumenten vragen Nederlanders om de natuur beterschap te wensen. De beterschapswensen worden na de verkiezingen voor de Tweede Kamer aangeboden aan de nieuwe politieke leiders. Uit onderzoek van Natuurmonumenten is volgens een woordvoerder gebleken dat twee derde van alle Nederlanders zich zorgen maakt over de natuur en dat 86 procent vindt dat de overheid de natuur beter moet beschermen.

De actie is een gevolg van het manifest dat de boswachters in oktober publiceerden. Daarin pleitten zij voor onmiddellijke maatregelen voor natuurherstel, omdat het voor sommige natuurgebieden al bijna te laat is. Dat manifest leverde volgens Natuurmonumenten enorm veel reacties op. Veel mensen vroegen of zij iets konden doen om te helpen. Zij kunnen nu digitaal of per post beterschapskaarten sturen.

Natuurmonumenten wil minder stikstofuitstoot, meer schoon water, meer natuur in het landelijk gebied en verbindingen tussen natuurgebieden. De organisatie beheert 110.000 hectare natuur in Nederland.