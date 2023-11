Zo mooi was het noorderlicht vannacht in Nederland

Vannacht was op veel plaatsen in het land het noorderlicht te zien. Zelfs met het blote oog was het zichtbaar. Dat de aurora borealis, zoals het licht officieel heet, in Nederland te zien is, is behoorlijk zeldzaam. Het kan alleen bij heel krachtige zonnestormen en het moet volledig onbewolkt zijn.

Het noorderlicht ontstaat heel hoog in de atmosfeer, op ongeveer 100 kilometer hoogte. Het wordt veroorzaakt door zonnedeeltjes, die door zonnevlammen richting de aarde worden geslingerd. Als ze in onze atmosfeer belanden, komen ze in aanraking met zuurstof- en stikstofdeeltjes. De energie die daarbij vrijkomt, leidt tot het noorderlicht.

En daar zie je hier de beelden van:

Ongekend fraai #noorderlicht vanavond!, en dat gewoon in eigen land, boven de befaamde molens van #Kinderdijk. Wat een briljante show mochten wij meemaken, als eerste fotograaf ter plaatse, tijdens de meest hevige uitbarsting. Tja, veel beter gaat het niet worden in eigen land😅 pic.twitter.com/h2VK7QdjGL — RickB (@Anatidaephbia) November 5, 2023

🌌 Weergaloze avond met noorderlicht tot boven ons hoofd in Brabant! Het paars was visueel prima zichtbaar. Zelfs tot in de Alpen, Kroatië en Spanje zijn deze kleuren gespot... 👇 #Auroraborealis #northernlights

@StormHour @TamithaSkov @omroepbrabant pic.twitter.com/8368OE9j9x — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) November 6, 2023