Japanse wetenschappers zijn bezig het weer te beheersen

In een poging toekomstige regenstormen onder controle te houden, werken wetenschappers in Japan aan een ambitieus, door de overheid gesteund project dat van alles omvat, van gigantische gordijnen die op zee drijven tot velden met windturbines om het eiland te beschermen. Hun doel, zeggen ze, is om van extreem weer een “zegen” te maken – als het werkt.

Het voelt alsof het van de pagina's van een sciencefictionroman is gerukt, maar het heeft tientallen onderzoekers uit heel Japan aangetrokken. Het team, onder leiding van Kosei Yamaguchi, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Kyoto, richt zich op het terugdringen van zogenaamde ‘guerrilla’-regenbuien die binnen korte tijd grote hoeveelheden regen kunnen veroorzaken. Hun doel is om een ​​reeks weerbeheersingstechnologieën te ontwikkelen die overstromingen kunnen terugbrengen tot beheersbare regen en deze tegen 2050 kunnen uitrollen.

De Japanners zijn niet de enige die knutselen aan het weer om minder last te hebben van klimaatverandering.

Een van de meest veelbelovende technieken is het gebruik van chemische stoffen om wolken te beïnvloeden. Deze stoffen, die bekend staan als cloud seeding, kunnen de grootte en vorm van wolken veranderen, waardoor er meer of minder neerslag valt. Cloud seeding wordt al sinds de jaren 1950 gebruikt om de neerslag te vergroten in droge gebieden, maar er is nog veel onderzoek nodig om de effectiviteit en veiligheid van de techniek te bepalen.

Een andere techniek om het weer te beïnvloeden is het gebruik van windmolens om de windrichting te veranderen. Deze techniek, die bekend staat als wind shearing, wordt nog in een experimentele fase ontwikkeld, maar heeft potentieel om de schade door stormen te verminderen.

Ten slotte wordt er ook onderzoek gedaan naar het gebruik van lasers om het weer te beïnvloeden. Lasers kunnen worden gebruikt om wolken te verhitten, waardoor ze meer waterdamp kunnen bevatten. Dit kan leiden tot meer neerslag. Lasers worden echter nog niet op grote schaal gebruikt om het weer te beïnvloeden, omdat de techniek nog in een vroeg stadium van ontwikkeling is.