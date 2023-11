Wen er maar aan: wekenlange regenval voorbode voor meer natte winters

De extreme regenval van afgelopen tijd zal zich de komende weken voortzetten, verwacht het KNMI. Door klimaatverandering zullen dit soort periodes alleen maar vaker voorkomen.

Komende twee weken zal naar verwachting driekwart van de hoeveelheid regen vallen die normaal gesproken in de hele maand november valt, aldus het KNMI. In oktober viel twee keer zoveel neerslag als het dertigjarige gemiddelde.

Het is nu nog natter dan in het nieuwe normaal door toevallige omstandigheden. Maar het nieuwe normaal is ook heel veel regen, en dus lekkages, overstromingen en overlast.