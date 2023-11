De gevaarlijkste Europese vulkaan waarvan je nog nooit gehoord hebt. Maar dat verandert

Vergeet de beroemdste actieve vulkaan van Italië, de Vesuvius , die Pompei in 79 na Christus verwoestte.

De gevaarlijkste vulkanische dreiging in Italië op dit moment is er een waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord: Campi Flegrei, oftewel de Flegreïsche velden.

Deze vlakte, die zich 200 kilometer (125 mijl) uitstrekt onder de baai van Napels en de eilanden Capri en Ischia tot aan de buitenwijken van de stad Napels, is een gigantische caldera of depressie, ongeveer 2 miljoen jaar geleden achtergelaten door een supervulkaan .

De laatste grote uitbarsting van Campi Flegrei was in 1538 en veroorzaakte een nieuwe berg in de baai. Volgens het Italiaanse Nationale Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV) is de seismische activiteit in het gebied sinds december 2022 toegenomen, en experts vrezen dat de vulkaan na generaties in rust weer tot leven zal komen.

Inmiddels heeft de Italiaanse overheid richtlijnen uitgevaardigd voor de veiligheid van bewoners en bezoekers van het gebied. Deze richtlijnen omvatten evacuatieplannen en protocollen voor het omgaan met potentiële pyroclastische stromen, lahars en andere gevaren die verband houden met vulkanische activiteit.

Het is belangrijk op te merken dat Campi Flegrei een complex en dynamisch systeem is en dat de mogelijkheid van een grote uitbarsting niet geheel kan worden uitgesloten. Met voortdurende monitoring en onderzoek werken wetenschappers er echter aan om hun begrip van het gedrag van de caldera te verbeteren en de risico's die gepaard gaan met vulkanische activiteit te minimaliseren.