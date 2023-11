Deze apparaten in huis verbruiken meer stroom dan je denkt

De volgende apparaten in huis verbruiken meer energie dan je denkt:

Koelkast en vriezer

De koelkast en vriezer zijn de grootste energievreters in huis. Een gemiddelde koelkast verbruikt ongeveer 250 kilowattuur per jaar. Dat komt neer op ongeveer €60 aan energiekosten. Een vriezer verbruikt ongeveer 150 kilowattuur per jaar.

Verlichting

Verlichting is een andere grote energieverbruiker. Een gloeilamp verbruikt ongeveer 60 watt per uur. Een spaarlamp verbruikt ongeveer 15 watt per uur. Een ledlamp verbruikt ongeveer 9 watt per uur.

Wasmachine en droger

De wasmachine en droger verbruiken ook veel energie. Een wasmachine verbruikt ongeveer 250 kilowattuur per jaar. Een droger verbruikt ongeveer 500 kilowattuur per jaar.

TV en audioapparatuur

Een televisie verbruikt ongeveer 100 kilowattuur per jaar. Een geluidsinstallatie verbruikt ongeveer 50 kilowattuur per jaar.

Computers en laptops

Computers en laptops verbruiken ook veel energie, vooral als ze aanstaan terwijl ze niet worden gebruikt. Een computer verbruikt ongeveer 100 watt per uur. Een laptop verbruikt ongeveer 50 watt per uur.

Stroomvreters in stand-by

Veel apparaten verbruiken ook stroom in stand-by. Dit wordt sluipverbruik genoemd. Sluipverbruik kan oplopen tot 10% van het totale energieverbruik in huis.

De volgende tips kunnen helpen om het energieverbruik van deze apparaten te verminderen:

Kies energiezuinige apparaten

Wanneer je nieuwe apparaten koopt, kies dan voor apparaten met een energielabel A+++. Deze apparaten verbruiken veel minder energie dan apparaten met een lager energielabel.

Zet apparaten uit als je ze niet gebruikt

Zet apparaten uit als je ze niet gebruikt, in plaats van ze in stand-by te laten staan.

Gebruik apparaten efficiënt

Gebruik apparaten efficiënt. Was de was op de laagste temperatuur die nodig is, en droog de was aan de lucht als dat kan.

Zorg voor goede isolatie

Goede isolatie helpt om de warmte in huis te houden, waardoor je minder energie hoeft te gebruiken voor verwarming.