Toeristen in Egypte stierven door insecticiden tegen bedwantsen

Een Brits echtpaar dat op mysterieuze wijze stierf tijdens een vakantie in de Egyptische badplaats Hurghada, liep een insecticidevergiftiging op. Dit is het resultaat van een gerechtelijk onderzoek naar de sterfgevallen in 2018, zo meldde persbureau PA vrijdag vanuit een rechtbank in Preston, Engeland.

John Cooper (69) en zijn vrouw Susan (63) waren in 2018 samen met hun drie kleinkinderen envrienden op vakantie in Egypte. Ze verbleven in het Steigenberger Aqua Magic Hotel in Hurghada. Op 20 augustus werden ze plotseling ziek. En niet veel later waren ze allebei dood. Het was lange tijd een mysterie wat het Britse koppel juist was overkomen.

Nu is er duidelijkheid. Uit het gerechtelijk onderzoek naar hun dood blijkt dat de dag daarvoor de kamer naast hen behandeld was met een pesticide genaamd Lambda, in de strijd tegen bedwantsen. Dat gebeurde rond lunchtijd. In sommige landen wordt Lambda verdund met dichloromethaan. Die stof zorgt ervoor dat het lichaam koolmonoxide metaboliseert of inneemt. De behandelde kamer naast die van de Coopers was afgesloten met tape, en deelde een deur met de kamer van John en Susan, die tevens op slot zat.

De Egyptische procureur-generaal gaf destijds de schuld aan darmbacteriën voor de dood van het echtpaar. Touroperator Thomas Cook verplaatste vervolgens al zijn gasten naar andere accommodaties.