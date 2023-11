Waarom je op de Veluwe nu veel minder herten ziet dan vroeger

Je moest altijd al een beetje geluk hebben om een hert te spotten op de Veluwe. Maar voor wie er regelmatig kwam, was het geen uitzondering. Dat lijkt nu anders te worden. Oorzaak: de wolf.

Doordat er steeds meer wolven komen, verandert de natuur op de Veluwe. Zo worden de herten opgejaagd en zijn ze voor hun eigen veiligheid gedwongen om meer in roedels te gaan leven. Je komt dus veel minder vaak een hert alleen tegen.

Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland legt uit in het AD: "Meer ogen hè. Dat is veiligheid. Dat zie je ook in Afrika, die grote kuddes. De kans dat jij de sjaak bent, is dan kleiner. Je ziet je vijand eerder, maar het is ook risicocalculatie. Solitaire dieren proberen buiten beeld te blijven in dicht bos. Veluwebreed is de wildzichtbaarheid afgenomen. Je ziet heel veel herten of je ziet helemaal niks.”

Dat herten worden opgejaagd door de wolf heeft meer voordelen. Robert-Carl van Koppen, docent bos- en natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, vertelt hoe het voor bosverjonging zorgt. "Het wild is een soort continue snoeimachine die door het bos gaat. Je hebt daarom een heleboel bonsaiboompjes in het bos staan. Die zijn soms wel veertig jaar oud, maar zien eruit als een struikje van pas twee jaar. Als je goed kijkt, zie je dat ze heel mooi bewerkt zijn, maar nooit kans krijgen om een volwassen boom te worden.”