Doe lekker niks in je tuin: Vijf redenen om bladeren te laten liggen

De meeste bomen verliezen hun bladeren in de herfst. Dit 'bladafval' kun je beter in de tuin laten liggen, want het is erg nuttig voor bodem, plant, dier én portemonnee. We geven vijf redenen om juist niets te doen als tuinier in het najaar.

Wil je de biodiversiteit een handje helpen, dan laat je het gras lang groeien; laat je bessen hangen; laat je bladeren, afgebroken takken en valfruit liggen; laat je brandnetels en uitgebloeide bloemen staan; spit je de groentetuin niet; en gebruik je geen zout en zuur in de tuin. Je houdt dus tijd over deze winter.

Bescherming tegen de kou

De bladeren liggen als een dekentje op de grond, waardoor de aarde minder snel bevriest. Op deze manier worden de wortels beschermd en komen planten een koude winter makkelijker door. Een goede reden dus om de bladeren te laten liggen.

Bodemvoeding

Het blad dat je laat liggen, zorgt voor een compostlaagje in de tuin. Niet alle bladsoorten composteren even snel, maar blad van een wilg, linde of populier verandert voor je het weet in gratis bodemvoeding. Je planten zullen je dankbaar zijn.

Meer leven en grotere biodiversiteit

Kijk maar eens in je tuin onder een struik waar een hoop blad ligt; daar zit leven in! Pissebedden, duizendpoten, soms zelfs lieveheersbeestjes. Insecten houden van deze warme, vochtige plekken waar ze kunnen overwinteren. En wat dacht je van vogels en misschien wel egels, die weer afkomen op de insecten die verstopt zitten onder het blad. Op deze manier zorg je voor meer biodiversiteit in het kleine stukje natuur rondom je huis.

Gratis compost is goed voor het gras

We denken dat blad op je mooie gazon slecht is voor het gras. En dus blazen en harken we blad op het gras het liefst zo snel mogelijk aan de kant. Maar als je je blad versnippert met de grasmaaier, zakken de verkruimelde stukjes blad tussen de graszoden. Hierdoor hoef je in het voorjaar minder te bemesten, want je gras heeft al wat plantaardige voeding gekregen.

Blad beschermt tegen droogte

Als laatste heeft blad ook nog een langetermijnfunctie. Het voorkomt namelijk dat de grond snel uitdroogt tijdens de warme, droge zomers die we tegenwoordig hebben. De bladeren die in de herfst vallen, zijn in de zomer grotendeels verteerd. Deze humusrijke bodem houdt vocht langer vast, waardoor we minder water hoeven te geven. Op deze manier kun je wat doen aan de droogteproblematiek.