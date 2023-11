Reuzenworm ontdekt bij Waddeneilanden: ‘Exemplaren van wel 65 centimeter’

Bij onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat in de Noordzee niet ver boven de Nederlandse Waddeneilanden zijn opvallend grote wormen ontdekt. De zeemonsters zijn vrij dik en kunnen wel 65 centimeter lang worden. In 2017 werden ze voor het eerst gevonden in het zand van een strand bij Bretagne, meldt Nature Today.

De zogenaamde Reuzenschelpkokerwormen lieten hun snuit zien in bodemmonsters en op videobeelden afkomstig van het Friese Front, een zeegebied zo’n 80 kilometer ten noorden van de Waddeneilanden, en de Bruine Bank voor de kust bij IJmuiden.

Reuzenschelpkokerwormen

Franse onderzoekers maakten zes jaar geleden voor het eerst kennis met de zeedieren. “Ze vonden wormen die wel 65 centimeter lang waren. Vervolgens beschreven zij deze mariene worm als nieuw voor de wetenschap en noemden de soort Loimia ramzega naar zijn gigantische formaat. De soortnaam ramzega is afgeleid van ‘ramzeg’, hetgeen in het Bretons reus betekent’, staat geschreven in het natuurwetenschappelijke vakblad.

Exoot

Het dier is ook al in het Duitse deel van de Noordzee waargenomen. Het lijkt er sterk op dat het om een recente immigrant gaat. “Dat geldt in elk geval voor de vondsten van de Reuzenschelpkokerworm op het Friese Front en de Bruine Bank, twee vrij goed onderzochte delen van de Noordzee. Beide gebieden staan niet bekend om het voorkomen van exoten”, schrijven de onderzoekers.

Het zou goed kunnen dat de Reuzenschelpkokerworm ook opduikt op onze stranden. “Stichting Anemoon gaat de vrijwilligers van het aanspoelselmonitoringproject vragen voortaan ook op deze soort te letten”, is te lezen op de natuursite.