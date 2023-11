Dit meer op Hawaii kleurt plots knalroze: “Blijft een mysterie”

Wie op het eiland Maui op Hawaii een bezoekje brengt aan de Kealia Pond National Wildlife Refuge kijkt raar op. Een meer in het natuurgebied is knalroze. Wetenschappers denken dat het door de extreme droogte komt.

De rangers in het park zelf dachten dat algen het meer zijn roze kleur gaven, maar wetenschappers van de Universiteit van Hawaii komen nu tot een andere conclusie. Na onderzoek van monsters uit het meer is duidelijk geworden dat halobacteriën het water roze kleuren.

De bacterie heeft het naar zijn zin in het meer, omdat het zoutgehalte er zo hoog is en dat komt weer door de aanhoudende droogte. Doordat er geen nieuw water meer in het meer stroomt, zit er inmiddels twee keer zoveel zout in als in zee.

Toch blijft het raar: het is wel vaker zo droog en dan houdt het meer gewoon zijn oorspronkelijke kleur. "Het is een mysterie waarom het meer deze keer van kleur veranderd is”, aldus Brett Wolfe, de manager van Kealia Pond National Wildlife Refuge, in The Guardian.

Officials in Hawaii are trying to understand what is causing a coastal pond on Maui to turn pink. There are some indications that drought may be to blame. U.S. Fish and Wildlife staff at the Kealia Pond National Wildlife Refuge have been monitoring the water since Oct. 30. pic.twitter.com/3kHOT8xtew