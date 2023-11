Hond eten wordt verboden in Zuid Korea

In Zuid-Korea belanden jaarlijks naar schatting 2,5 miljoen honden in de pan. Daar is ook binnen Korea steeds meer verzet tegen. Zoveel dat de regeringspartij met een verbod wil komen, schrijft het AD ,,Het is tijd een einde te maken aan de sociale conflicten en controverses rond de consumptie van hondenvlees door de invoering van een speciale wet'', zegt Yu Eui-dong, beleidschef van de regeringspartij.



Presidentsvrouw Kim Keon Hee is fel tegenstander van de consumptie van hondenvlees. Samen met haar man, president Yoon Suk Yeol, heeft ze zwerfhonden geadopteerd.



Minister van Landbouw Chung Hwang-keun zegt dat de regering nog dit jaar met een wetsvoorstel voor een verbod komt. Bedrijven in de hondenvleesindustrie die de deuren moeten sluiten, kunnen op steun van de overheid rekenen.



Volgens cijfers van de overheid telt het land 1150 hondenfokkerijen, 34 slachthuizen en 219 distributiebedrijven.





Uit een peiling van onderzoeksbureau Gallup Korea bleek vorig jaar dat 64 procent van de Koreanen tegen de consumptie van hondenvlees is. Ook had slechts 8 procent van de respondenten dat jaar hondenvlees gegeten. In 2015 was dat nog ruim een kwart van de Koreanen.