Gisteren was een historische dag, helaas

Later zal 18 november worden gezien als de eerste dag dat het gebeurde. De eerste dag dat de gemiddelde temperatuur op aarde meer dan 2 graden lag boven het gemiddelde van voor de industrialisatie.

De opwarming van de aarde is te zien op het plaatje. De temperatuur wordt vergeleken met de gemiddelde temperatuur in de periode 1850-1900. Je kunt zien dat vanaf het voorjaar dit jaar een uitschieter is. Maar tot nu toe bleef de temperatuur nog altijd beneden de plus 2 graden. Tot 18 november. Toen gingen we door die grens. Voor het eerst. Maar helaas niet voor het laatst.