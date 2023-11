Het wordt koud en nat: Eerst regen, dan natte sneeuw en grote kans op vorst

Er is flink kouder weer in aantocht. Vandaag is het nog zacht, maar Nederland krijgt vanaf morgen met een gure noordwestenwind en regenbuien te maken. Het wordt waterkoud en na het weekend is er grote kans op natte sneeuw, hagel en (nacht)vorst, meldt Weeronline.

“De kans op vorst in de nachten stijgt naar 50 tot 80% in het midden en oosten van het land”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel tegen De Telegraaf. Hoe koud het exact wordt, is nog onduidelijk. “Dit hangt af van de hoeveelheid bewolking. In een helder scenario kunnen de temperaturen zelfs dalen richting -5 graden. Is er veel bewolking dan zal het amper vriezen. Overdag wordt het waterkoud met maxima beneden 5 graden.”

Eerste sneeuwvlokken

Vanaf vanavond tot zondag trekt een buienzone vanaf de Noordzee over ons land, waarbij kans is op hagel. “Mogelijk kunnen hier en daar ook de eerste sneeuwvlokken van het seizoen gespot worden”, zegt Van Wezel. De gevoelstemperatuur zal op 1 à 2 graden boven nul blijven steken door de gure wind.

Naast ijskoude regen en natte sneeuw is er zelfs kans op een wit landschap in de hogere delen van het land. “De sneeuw zal niet zomaar blijven liggen, want de temperatuur van de bodem is nog 8 tot 10 graden en dan smelt het snel weer weg. Maar de hogere zandgronden zoals de Veluwe en de Limburgse heuvels zijn vaak net wat kouder en koelen ook sneller af. Dus als er sneeuw blijft liggen is het daar vaak als eerste”, besluit de meteoroloog.