Jammende kangoeroes en jolige beren: Dit zijn de grappigste dierenfoto’s van 2023

Een kangoeroe die luchtgitaar speelt, is volgens de organisatoren van de jaarlijkse Comedy Wildlife Photography Awards de grappigste dierenfoto van 2023. Maar er waren nog veel meer prachtige kiekjes uit het dierenrijk te bewonderen in de finaleronde.

In totaal waren er 5300 ingestuurde foto's van amateurs en professionals uit 85 landen. De kangoeroe-plaat gaf volgens de jury een echt feel good-gevoel en 'dat is waar het bij Comedy Wildlife allemaal om gaat'. "Niet veel mensen weten dat kangoeroes normaal vrij volgzaam en zelfs een beetje saai zijn. Toen ik dit zag, verscheen er een glimlach op mijn gezicht en wist ik meteen dat ik iets bijzonders had vastgelegd", aldus fotograaf Jason Moore uit West-Australië.

'Is maandag al voorbij?' Deze uil zat er volgens de Amerikaanse fotograaf John Blumenkamp een groot deel van de middag trots bij, maar zag het opeens niet meer zitten.

Een duif lijkt frontaal tegen de overblijfselen van een cactus aan te vliegen. 'Dat stond hier gisteren nog niet' van Wendy Kaveney uit India is ook in de prijzen gevallen.

'De dandy van het regenwoud'

'Zet me op de foto!'

'Deze is voor het familie-album'