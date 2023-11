De grootste ijsberg ter wereld is na 37 jaar losgeschoten en drijft nu richting Zuid-Georgia

Een gigantische ijsplaat genaamd A23a staat het op het punt de Antarctische wateren te verlaten en richting de Zuidelijke Atlantische Oceaan te drijven. De ijsberg is zo groot als de provincie Noord-Holland en bedreigt volgens de BBC het leven van miljoenen dieren.

Het ijzige gevaarte brak in 1986 af en zat daarna nog meer dan 30 jaar vast aan de oceaanvloer, maar schoot enkele maanden geleden los. Dit kwam volgens Antarcticawetenschapper Andrew Fleming niet door veranderingen in de watertemperatuur, maar doordat ijsbergen langzaam smelten en daarom in de loop der tijd in grootte afnemen. De afgelopen maanden verplaatste de massa zich steeds sneller naar het noorden door de wind en waterstroming.

Mocht de ijsberg Zuid-Georgië - een eiland in de eilandengroep Zuid-Georgia in de Zuidelijke Atlantische Oceaan - bereiken, dan zou het problemen kunnen veroorzaken voor de miljoenen zeehonden, pinguïns en zeevogels in de buurt, die toch al in zwaar weer verkeren door een massale en dodelijke vogelgriepuitbraak.