In het Utrechtse De Bilt zakte de temperatuur afgelopen nacht naar -0,6 graden en daarmee is de eerste officiële vorstdag van het najaar een feit, meldt Weeronline.

De eerste officiële vorst van het najaar komt ruim drie weken later dan gemiddeld, zegt Weeronline. De vorige keer dat het in De Bilt vroor was op 27 april. Het kwik daalde toen naar -1,2 graden.

Ook elders in het land kwam het afgelopen nacht tot vorst. Het koudst was het in Deelen bij Arnhem. Daar koelde het af naar -1,8 graden.