Vermiste hond na twee maanden en twee sneeuwstormen in natuurpark herenigd met eigenaar

Nova – een 14 maanden oude Berner Sennenhond – is een hulphond die twee maanden geleden was weggelopen bij haar eigenaar op het parkeerterrein van een supermarkt in de Amerikaanse staat Colorado. Eigenaar Robynne Simons-Sealy vreesde dat Nova was gestorven: “Ze heeft twee sneeuwstormen en vriestemperaturen overleefd. Ik was in tranen elke keer als het sneeuwde.”

Op zondag 19 november kwamen twee wandelaars Nova echter tegen op een bergpad in het natuurpark Meyers Ranch Park. “Ze probeerden de hond te lokken, maar die was gewond en bang”, schrijft de lokale politie op Facebook. Nova beet ook één van de wandelaars die haar van de berg naar beneden probeerde te dragen.

“Toch wisten ze dat het dier hulp nodig had, dus belden ze ons”, aldus de politie. Eén van de wandelaars bleef bij Nova, terwijl een andere afdaalde om de politie naar de hond te leiden. De politie droeg Nova vervolgens naar beneden in een zeil, en daarna weer naar haar eigenaar. “Toen ik naar haar toe liep, herkende ze me en werd ze gek”, aldus baasje Robynne Simons-Sealy. “Het was zo mooi en hartverwarmend, alsof ze het geluid maakte ‘Nu ben ik veilig, nu ben ik oké’.”