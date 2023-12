Na ruim vijf jaar geen neerslagtekort meer: het is nu écht overal nat

Een paar jaar geleden leek het er op dat Nederland steeds droger werd. Dat blijkt niet waar. In tegendeel: het regende de afgelopen maanden meer en langer, schrijft Trouw. Ook in de meeste zandgebieden is het nu nat tot extreem nat, blijkt uit het gemeenschappelijke ‘droogteportaal’ van onder meer waterschappen en provincies. Zelfs op hoge zandgronden, de gebieden waar droogte het langst aanhoudt, is het grondwaterpeil aangevuld. Ook daar is de grond op veel plaatsen zelfs verzadigd: de bodem neemt er nauwelijks nog extra water op, waardoor op laaggelegen plekken plassen ontstaan.