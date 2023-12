8,8 miljard euro fossiele subsidie naar 10 grote bedrijven Bron

Tien grote energie- en industriebedrijven in Nederland krijgen samen ieder jaar gemiddeld 8,8 miljard euro aan fossiele subsidies, concludeert onderzoeksbureau Profundo na een inventarisatie in opdracht van Milieudefensie.

"Deze miljarden zijn slechts het topje van de ijsberg aan klimaatcrisis-vergrotende subsidies. Maar het is evengoed een enorm bedrag dat de Nederlandse overheid jaarlijks overmaakt aan een selecte groep grote vervuilers en hun aandeelhouders", aldus Donald Pols, directeur van Milieudefensie, over de subsidie aan de "klimaatvervuilers".

Van deze tien bedrijven heeft Shell Nederland het meest geprofiteerd van de fossiele subsidies. Het bedrijf ontving minimaal 2,1 miljard euro aan subsidies per jaar. Dow Benelux, een chemiebedrijf, volgde Shell op en ontving minimaal 1,6 miljard per jaar en Yara Sluiskil, een bedrijf in kunstmest, ontving 1,2 miljard per jaar. Deze bedrijven boekten de afgelopen jaren miljardenwinsten en de meeste van hen profiteerden van de energiecrisis.

Milieudefensie wil dat de politiek de fossiele subsidies voor de bedrijven afbouwt, te beginnen bij het afschaffen van de huidige vrijstellingen onder de energiebelasting en de belasting- en accijnsregelingen. "Het is nu aan de nieuwe Tweede Kamer om rechtvaardig beleid te voeren. En dus om snel een einde te maken aan de fossiele cadeautjes voor fossiele grootverbruikers", zegt Pols.