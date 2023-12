Nederland moet veel meer plastic afval gaan importeren om recyclefabrieken draaiende te houden

Ondanks het inleveren van plastic flessen, het scheiden van afval en slimme machines die verpakkingen uit het restafval vissen, wordt in Nederland 70 procent van het plastic afval nog steeds verbrand. Dit percentage moet naar beneden, en daarnaast moet de chemische industrie – die nu nog vooral plastic maakt uit fossiele grondstoffen – verduurzamen.

Daarom komen er in de komende jaren nieuwe recyclefabrieken bij. Maar de vraag is of er wel genoeg aanvoer van materiaal is om deze circulaire fabrieken draaiende te houden. Dat is volgens een onderzoek van KPMG niet het geval. “De vraag groeit harder dan het aanbod, wat leidt tot een grote disbalans”, zegt Tom Hesselink van de adviesorganisatie tegen Trouw.

Leider in de circulaire economie?

De capaciteit voor de plasticrecycling is in 2030 verdubbeld tot zo'n 2,2 miljoen ton plastic afval, terwijl de aanvoer blijft steken rond de één miljoen ton, blijkt uit het recent verschenen rapport. Nederland is nu per saldo al een importeur van afval, en die import zal moeten toenemen, aldus KPMG.

“Nederland heeft een sterke afvalverwerkende industrie in Europa. Daarnaast zijn we een belangrijk land op het gebied van de basischemie en de plasticproductie. Dat is een goed uitgangspunt om leider te worden in de circulaire economie”, zegt Hesselink.

'Afval is een grondstof'

Afval is een grondstof volgens directeur Focco Vijselaar van VNO-NCW. “Nu importeren we grondstoffen van veel verder weg. Denk aan olie en gas. De circulaire economie vraagt om havens en terreinen voor de verwerking. Vaak gaat het bij ruimte over wonen en de natuur. Maar ook de circulaire economie gaat beslag leggen op de ruimte.”