Waarom zijn vogelspinnen zo behaard?

Tarantula's zijn met haar bedekte beesten. Maar de meeste spinnen hebben niet zo'n 'harige' vacht. lichamen. Dus waarom zien vogelspinnen er zo harig uit?

Deze haren zijn belangrijker dan je zou denken.

"In tegenstelling tot de zeer beperkte functies van mensenharen, kunnen haren op vogelspinnen (en andere spinnen) heel veel verschillende dingen doen," zegt Jerome Rovner, voormalig hoofdredacteur van het Journal of Arachnology

Tarantula's zijn om verschillende redenen behaard. In tegenstelling tot het haar van zoogdieren, dat is gemaakt van keratine, hebben tarantula's een unieke eigenschap. haren, setae genoemd, zijn gemaakt van chitine, een derivaat van glucose dat ook de structuur van het exoskelet van een spin vormt.

Sommige van deze haren fungeren als sensorische organen en helpen tarantula's bij het ruiken, proeven, aanraken en detecteren van trillingen uit de wereld om hen heen. Deze sensorische haren zijn vooral te vinden op de spinnen. benen en monddelen en voeden zich met sensorische zenuwen die zich in de ‘huid’ van de spin bevinden. of nagelriem..

De gevoeligste haartjes, trichobothria genaamd, detecteren zelfs de kleinste veranderingen in de luchtbeweging vanwege hun "kogel en kom" hechting aan het membraan in de cuticula. Deze haren helpen tarantula's bij het vangen of reageren op ontsnappende prooien. In 1883 noemde de Duitse zoöloog Friedrich Dahl deze "hoorharen" toen hij waarnam dat ze bewogen op het geluid van een viool.

Hier zijn enkele specifieke voorbeelden van hoe tarantula-hoorharen worden gebruikt:

Ter verdediging: Wanneer een tarantula zich bedreigd voelt, kan hij zijn hoorharen afstoten om de vijand af te schrikken. De haren kunnen in de ogen, de mond of de neus van de vijand terechtkomen en irritatie of zelfs verwondingen veroorzaken.

De hoorharen van tarantula's zijn een fascinerend en belangrijk onderdeel van deze dieren. Ze spelen een rol in de verdediging, de jacht en de communicatie van tarantula's.