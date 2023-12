De vliegschaamte is alweer voorbij

Het leek even alsof grote groepen Nederlanders vliegen gingen mijden, omdat reizen per vliegtuig extreem vervuilend is. Maar nee, de korte periode van beperking is alweer voorbij. De honger naar vliegen is terug op het niveau van voor de coronacrisis, schrijft demissionair minister Harbers. Zo is het aantal reizigers dat verwacht meer te gaan vliegen van 8 procent naar 10 procent gestegen, dat is meer dan de groep die zegt juist minder te gaan vliegen.

Dit jaar vloog 40 procent van de ondervraagden privé, dat was het jaar ervoor 37 procent. De belangrijkste reden om te vliegen is vakantie (74 procent). Daarna volgt bezoek aan familie of vrienden (22 procent), gevolgd door werk (11 procent).

Het draagvlak voor de luchtvaart is hetzelfde gebleven met een 6,4 op een schaal van 1 tot 10, meldt onderzoeker Motivaction in opdracht van het ministerie. Wel stellen de onderzoekers dat Nederlanders minder positief geworden zijn over luchtvaart. Dit jaar is dat 66 procent versus 71 procent vorig jaar.

Een andere opvallende uitkomst is dat het aantal voorstanders van de krimp van de luchtvaart afneemt. Vorig jaar steunde nog 50 procent krimp van de luchtvaart, nu is dat 44 procent.